Juve : les premiers mots d'Arkadiusz Milik

Un an et demi après avoir quitté la Serie A et le Napoli, Arkadiusz Milik (28 ans) fait son grand retour en Italie. Prêté à la Juventus (avec option d’achat) par l’Olympique de Marseille, l’attaquant polonais a confié ses premières impressions.

« Je suis très ému parce que c’est un grand jour pour moi. J’ai signé avec un grand club. Je suis très heureux, surtout parce que je suis revenu en Italie. Je suis attaquant, je suis quelqu’un qui arrive dans une équipe qui a déjà sa façon de jouer, avec des joueurs forts. J’espère grandir avec eux, devenir un joueur encore plus fort. (Jouer en ligue 1) C’était un changement pour moi, c’était un autre championnat, une autre façon de jouer. C’était une belle expérience parce que je m’y suis bien senti. Mais l’Italie me manquait et je suis content de revenir », a-t-il déclaré sur la chaine officielle de la Vieille Dame.