Villarreal : Amine Gouiri ciblé pour remplacer Georges Mikautadze

Villarreal se prépare à toutes les éventualités concernant Georges Mikautadze, dont l’avenir reste incertain à l’approche de la fin du mercato. Alors que sa clause libératoire a été relevée à 75 millions d’euros, le club espagnol travaille déjà sur son éventuel remplaçant. Selon nos informations, Amine Gouiri figure ainsi sur la short-list établie par le Sous-marin jaune en cas de départ de l’attaquant géorgien.

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L’international algérien sort d’une saison mi-figue mi-raisin, avec 11 buts et 5 passes décisives en 28 matches toutes compétitions confondues, pour sa première cuvée complète avec Marseille. Passé lui aussi par l’OL et issu de la même génération, Gouiri conserve une belle cote sur le marché et pourrait donc représenter une solution étudiée sérieusement par Villarreal pour compenser une éventuelle perte de Mikautadze.