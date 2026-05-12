Le Borussia Dortmund recrute Joane Gadou

C’était dans l’air du temps, c’est à présent officiel. Le Borussia Dortmund a mis la main sur Joane Gadou. Le club allemand vient d’annoncer la bonne nouvelle par le biais d’un communiqué de presse publié sur son site et ses réseaux sociaux. «Le Borussia Dortmund, club de Bundesliga, a recruté le défenseur central français Joane Gadou, en provenance du FC Salzbourg, club autrichien de première division. Le joueur de 19 ans a signé un contrat jusqu’en 2031 mardi».

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Lars Ricken, directeur sportif du Borussia Dortmund, est aux anges : « nous connaissons Joane depuis longtemps et l’avons suivi lors de son passage au Paris Saint-Germain. Joane renforcera notre équipe et jouera un rôle important dès le début de la nouvelle saison. Nous sommes convaincus de ses qualités et voyons un énorme potentiel dans son développement sportif. » Le joueur, qui va rapporter 2 M€ au PSG, est aussi très heureux. « Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de rejoindre la famille du BVB et j’ai hâte de porter le maillot noir et jaune pour la première fois. Avec mes coéquipiers, tout le club et nos incroyables supporters, je souhaite connaître le succès dans les années à venir. » A lui de jouer !