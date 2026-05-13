PSG : la grosse annonce de Luis Campos pour le mercato

Ce mercredi, le PSG a fait le job pour assurer son 14e titre de Champion de France. Dans une rencontre serrée face au RC Lens, les Parisiens ont fait la différence (2-0) et peuvent donc savourer leur nouveau titre. Désormais, il ne restera qu’à se concentrer sur la finale de la Ligue des champions qui arrivera le 30 mai face à Arsenal. Une finale qui pourrait permettre au club parisien de rentrer encore un peu plus dans l’histoire du football français et du football européen en réalisant le back-to-back.

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Après Ousmane Dembélé qui s’est confié au micro de beIN Sports, c’est le directeur du football Luis Campos qui s’est présenté au micro du diffuseur pour évoquer la réussite parisienne de la saison. «Magnifique. Je ne vais pas beaucoup parler du jeu. Je vais surtout féliciter le président, la direction, mon excellent coach, les excellents joueurs et tous les supporters. C’est un titre important d’être champion de France. Je félicite Lens aussi, qui a été un grand adversaire toute la saison, ils ont un bon coach, une bonne équipe. Ils ont fait une saison magnifique. Je pense aussi qu’après une année compliquée avec les droits TV, on a vu une saison extraordinaire au niveau du football. De grandes équipes comme Monaco, Lille, Lens ou l’OL. Tout le monde a joué, on a vu de grands matches. On peut être heureux de ce qu’il s’est passé en France», a-t-il ainsi lancé.

Le PSG n’a pas bougé sur le mercato

Le dirigeant portugais a également évoqué la finale qui arrive face à Arsenal.« Dans une finale, il n’y a pas de favori, notre équipe a du caractère et de la qualité, le coach va bien préparer l’équipe pour la finale. Je suis confiant, mais en même temps, on veut tout faire pour arriver à la finale dans les meilleures conditions.» Surtout, Luis Campos a aussi fait passer un message sur le mercato parisien. A l’heure où les rumeurs fusent avec notamment Julian Alvarez, Federico Valverde ou encore le jeune Gabriel Mec, l’ancien directeur sportif de Monaco a expliqué que le PSG n’avait pas bougé du tout sur le marché des transferts pour le moment.

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«C’est bien pour le PSG, les rumeurs. Ca veut dire qu’on est un grand club et que tout le monde veut rejoindre ou que tout le monde veut utiliser notre nom sur le mercato. Pour nous sur le mercato, et c’est une décision qu’on a pris avec notre coach et le président, notre mercato est complètement arrêté depuis quelques semaines. On sait très bien quelles sont nos cibles prochainement, mais on n’a pas bougé d’un millimètre sur le mercato. Les noms qui circulent ne sont que des spéculations, car notre ambition, c’est d’arriver au 30 mai avec motivation et avec out le monde à fond et focus sur ça. Tout faire pour continuer dans notre bonne dynamique. Quelqu’un m’a dit qu’une victoire en finale peut faire l’histoire pour tout le monde. Notre intention, c’est d’arriver à la finale en forme et après on verra, mais pour l’instant, on n’a pas bougé d’un millimètre. » Le message est passé.