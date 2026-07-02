Belgique : la nouvelle mise au point de Rudi Garcia après sa sortie polémique

Au cœur de la polémique après ses propos post-match lors de la victoire de la Belgique face au Sénégal, Rudi Garcia a tenu à faire une nouvelle mise au point, ce jeudi soir. Sur son compte Instagram, l’ancien coach de l’OM est revenu sur ses dires. «Pour revenir sur ma déclaration d’après match et couper cours à toute ambiguïté : en parlant de « ces équipes-là ». Je sous-entendais: les équipes qui n’ont pas l’habitude de gérer un avantage dans ce type de match de ce niveau en Coupe de Monde», a tout d’abord lancé le technicien belge.

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Et d’ajouter : «en aucun cas, elle ne visait les équipes africaines, et aurait pu tout aussi bien viser des équipes, asiatiques, sud-américaines ou européennes qui ne sont pas habituées à ce genre de pression. Moi-même alors entraîneur moins expérimenté, j’ai payé pour apprendre qu’arrêter de jouer pour défendre à tout prix un résultat est contre-productif. C’est à cela que je pensais en disant que ces équipes là peuvent perdre leur structure tactique dans ces moments là».