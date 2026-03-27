L’Atlético de Madrid vise 3 joueurs de Ligue 1 pour remplacer Griezmann

The Decision. Courtisé depuis des mois par Orlando City, Antoine Griezmann n’a pas fait durer le suspense trop longtemps contrairement à 2018 où il avait mis en scène son choix dans un documentaire. L’attaquant va finir la saison avec l’Atlético de Madrid avant de rejoindre la franchise de Major League Soccer cet été. «L’Orlando City SC a annoncé aujourd’hui avoir recruté Antoine Griezmann, icône mondiale du football et vainqueur de la Coupe du monde de la FIFA 2018, en provenance de l’Atlético de Madrid, club de la Liga espagnole. L’attaquant français a signé un contrat avec le club qui prendra effet en juillet 2026 et s’étendra jusqu’à la saison 2027-2028, avec une option pour la saison 2028-2029. Griezmann rejoindra les Lions en tant que joueur désigné dès l’ouverture du mercato d’été de la Major League Soccer en juillet, sous réserve de la réussite des examens médicaux et de la réception de son certificat de transfert international et de son visa P-1», pouvait-on lire sur le communiqué de presse publiée mardi.

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Après avoir expliqué son choix, le champion du monde 2018 a publié un long message à destination des Colchoneros dans lequel il est à la fois ému et confiant pour l’avenir de son club. Un club qui va plancher, déjà, sur sa succession. Remplacer un tel joueur n’est pas une mission aisée. AS explique que l’écurie espagnole a trois mois pour trouver son "nouveau Griezmann" et qu’elle a déjà quelques solutions dans ses rangs avec Alex Baena, qui est censé être un joueur clé mais qui n’est pas encore assez convaincant, ou encore Thiago Almada. L’Argentin passé par l’OL, qui a été choisi notamment pour sa capacité à jouer entre les lignes, n’est pas non plus dans les bonnes grâces de l’Atlético. En revanche, les dirigeants comptent sur Ademola Lookman, arrivé cet hiver et qui fait déjà son trou, ou encore sur Julian Alvarez, qui sera amené à prendre plus de responsabilités. Mais l’Araignée entretient le flou sur son avenir.

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Des joueurs de L1 suivis

La solution pourrait aussi venir d’ailleurs. AS précise que les pensionnaires du Riyadh Air Metropolitano auront les moyens de leurs ambitions avec l’arrivée de l’actionnaire Apollo. Ils n’excluent pas de recruter et ils ne se sont pas encore arrêtés sur un profil précis. Grizi est capable de marquer des buts comme d’être impactant au niveau du jeu. Ainsi, ils pourraient se pencher sur un numéro 9 et un renard des surfaces pour empiler les buts. Lautaro Martinez coche toutes les cases, lui qui présente aussi l’avantage de bien connaître Julian Alvarez. Seul hic, l’Inter ne semble pas ouverte à une vente. Ce qui n’aurait pas forcément le cas de Strasbourg, où Joaquin Panichelli avait tapé dans l’œil des Madrilènes. Mais cette piste est tombée à l’eau après la grosse blessure de l’Argentin.

Un profil plus créatif et polyvalent peut aussi faire l’affaire assure AS. Ibrahim Maza, très bon à Leverkusen, a des fans à Madrid. Mais il n’est pas le seul. Kang-in Lee est suivi depuis un petit moment. Mateu Alemany ne le lâche pas d’une semelle. L’Atlético de Madrid va tenter sa chance selon le média ibérique, même si au club on est conscient que le PSG ne leur facilitera pas la tâche. Idem pour l’OM et Mason Greenwood, qui figure aussi dans la short-list des Espagnols. Il présente l’avantage d’avoir déjà évolué en Liga, à Getafe. Toujours en Ligue 1, Matias Fernandez-Pardo (LOSC) a des partisans à Madrid, où son potentiel et son profil plaisent. D’autres joueurs, comme Mohammed Kudus (Tottenham), Ferran Torrese (Barça) ou Julian Brandt (BVB, fin de contrat) sont aussi surveillés. Bref, l’Atlético ratisse large pour trouver un remplaçant à Grizi. Le club a encore quelques mois pour y parvenir et surtout miser sur le bon cheval, comme il a pu le faire avec le natif de Mâcon.