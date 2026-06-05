Côme pense à relancer Federico Chiesa

Et si le changement d’entraîneur à Liverpool provoquait aussi un changement d’air pour Federico Chiesa ? Remplaçant peu utilisé depuis deux saisons (50 apparitions, 5 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues), l’Italien de 28 ans a besoin de se relancer, lui dont le contrat court encore jusqu’à 2028.

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D’après la presse en Italie, il figure parmi les pistes de Côme, qualifié pour la première fois en Ligue des Champions dans son histoire à la rentrée. Aucune négociation n’a encore débuté entre le joueur et le récent 4e de Serie A. Chiesa doit d’abord connaître les intentions d’Iraola avec lui avant de prendre une décision.