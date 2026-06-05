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Côme pense à relancer Federico Chiesa

Par Maxime Barbaud
1 min.
Federico Chiesa avec Liverpool @Maxppp

Et si le changement d’entraîneur à Liverpool provoquait aussi un changement d’air pour Federico Chiesa ? Remplaçant peu utilisé depuis deux saisons (50 apparitions, 5 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues), l’Italien de 28 ans a besoin de se relancer, lui dont le contrat court encore jusqu’à 2028.

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D’après la presse en Italie, il figure parmi les pistes de Côme, qualifié pour la première fois en Ligue des Champions dans son histoire à la rentrée. Aucune négociation n’a encore débuté entre le joueur et le récent 4e de Serie A. Chiesa doit d’abord connaître les intentions d’Iraola avec lui avant de prendre une décision.

Pub. le - MAJ le
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