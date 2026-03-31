La France passe en tête du classement FIFA !

L’équipe de France a profité de la dernière trêve internationale avant la Coupe du Monde 2026 pour engranger deux nouvelles victoires, face au Brésil puis à la Colombie. Cela combiné avec le match nul de l’Espagne face à l’Egypte, et en attendant le match de l’Argentine cette nuit face à la Zambie, place les Bleus en tête du classement FIFA !

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L’instance a actualisé son classement suite aux derniers résultats et la France est passé devant l’Argentine et l’Espagne, avec un total de 1877,32 points. L’Espagne en compte 1876,40. L’Angleterre est 4e, le Portugal 5e et les Pays-bas 6e. Le Maroc est 8e, juste derrière le Brésil.