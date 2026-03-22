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Ligue 1

OM : Mason Greenwood sort sur blessure

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Mason Greenwood @Maxppp
Marseille 1-2 Lille

Ce dimanche après-midi, la Ligue 1 nous offrait plusieurs chocs dans la course au podium. Alors que l’AS Monaco est parti gagner sur la pelouse de l’OL (1-2), l’OM recevait le LOSC pour une autre rencontre capitale. Et après un début de match très rythmé et assez tendu entre les deux équipes, les Olympiens ont fait face à un coup dur d’entrée.

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Un match très électrique au Vélodrome ⚡

🚑 Greenwood sort sur blessure suite à cette faute !

#OMLOSC
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Lancé dans la profondeur sur un contre, Mason Greenwood a été retenu par Calvin Verdonk, ce qui a provoqué une grande échauffourée. L’Anglais et l’Indonésien ont tous deux écopé d’un carton jaune. Dans la foulée, Greenwood a dû céder sa place, visiblement touché musculairement après ce contact. Le meilleur buteur de Ligue 1 a été remplacé par son jeune compatriote anglais Ethan Nwaneri.

Pub. le - MAJ le
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