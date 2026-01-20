Menu Rechercher
Maroc : le Premier ministre intervient pour Brahim Diaz

Brahim Diaz @Maxppp

Dimanche soir, Brahim Diaz (26 ans) a vécu sa première finale de Coupe d’Afrique des Nations. Malheureusement pour lui, elle ne restera pas un très bon souvenir puisqu’il a totalement raté sa panenka en fin de rencontre face à Edouard Mendy et le Sénégal. Dans la foulée, Pape Gueye a offert le but de la victoire aux siens. Depuis, le joueur du Real Madrid est la cible des critiques. Mais il a quelques soutiens au pays.

Ce mardi, Marca relaye des déclarations d’Aziz Akhannouch, Premier ministre du Maroc. Il a qualifié le joueur de «découverte» de la Coupe d’Afrique des Nations. «J’ai un message particulier pour Brahim Díaz, car j’ai vu qu’il était très touché. En réalité, il a été la révélation de cette édition et le meilleur buteur Il a choisi de rejoindre l’équipe nationale et de porter le maillot marocain. Tu n’as pas seulement rejoint l’équipe nationale, tu es entré dans le cœur de tous les Marocains.» Il a ensuite félicité la sélection nationale pour son « esprit combatif » et ses «efforts évidents».

