Ligue des Nations : la Russie se fait peur contre la Hongrie, la Finlande s'offre l'Irlande

Tous les deux vainqueurs lors de la première journée face à la Turquie (1-0) et la Serbie (3-1), la Hongrie et la Russie se retrouvaient. Un match qui était synonyme d'inauguration du stade Ferenc-Puskás qui sera utilisé lors de l'Euro 2020. Et tout débutait bien pour la Russie avec l'ouverture du score d'Anton Miranchuk bien lancé par Daler Kuzyaev (15e). Si la Hongrie montrait de belles choses avec un Dominik Szoboszlai de gala, la Russie inscrivait un second but via Magomed Ozdoev (34e). Au retour des vestiaires, la Russie prenait le large sur une belle réalisation de Mario Fernandes (46e). Mais la Hongrie n'abandonnait pas et un but de Rolland Sallai relançait tout (62e). Mieux, Nemanja Nikolics inscrivait un second but (70e) mais la Russie tenait cet avantage 3-2. Avec cette victoire, la Russie prend le large dans le groupe 3 de la Ligue B.

La suite après cette publicité

Alors que le Pays de Galles s'est imposé de peu contre la Bulgarie (1-0) cet après-midi, l'Irlande recevait la Finlande dans le groupe 4 de la Ligue B. Et le match bien que serré a tourné quand Jensen a marqué peu après l'heure de jeu (64e). Avec cette victoire 1-0, la Finlande se replace à la deuxième position de ce groupe. Enfin dans le groupe 3 de la Ligue C, la Slovénie est venue à bout de la Moldavie (1-0) grâce à un but de Bohar (28e). Les Slovènes qui avaient fait match nul 0-0 contre la Grèce lors de la première journée prennent la tête de leur groupe en attendant le match Kosovo-Grèce qui se tiendra à 20h45.

Les résultats de la soirée

Ligue B :

Groupe 3

Hongrie 2-3 Russie : Sallai (62e) et Nikolics (70e) pour la Hongrie; An.Miranchuk (15e), Ozdoev (34e) et Fernandes (46e)

Groupe 4

Irlande 0-1 Finlande : Jensen (64e) pour la Finlande

Ligue C :

Groupe 3

Slovénie 1-0 Moldavie : Bohar (28e) pour la Slovénie