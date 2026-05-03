L1 : l’OL vient à bout de Rennes au terme d’un match complètement dingue et retrouve le podium

Un choc décisif. En clôture de la 32e journée de Ligue 1, le Stade Rennais se déplaçait sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais pour une affiche aussi alléchante qu’importante dans la course à la Ligue des Champions. Quatrièmes au coup d’envoi, les Gones pouvaient frapper un grand coup après le nul concédé par le LOSC face au HAC. De son côté, Rennes, cinquième, avait également une opportunité en or de grimper sur le podium, et ce à deux journées de la fin du championnat. Pour ce match de gala, Paulo Fonseca optait pour un 4-2-3-1 avec Yaremchuk, Endrick et Afonso Moreira sur le front de l’attaque. En face, Franck Haise alignait lui un 4-3-3 où Breel Embolo était soutenu par Mousa Al Tamari et Estéban Lepaul. Dans ce match ô combien important, la première inquiétude concernait Tolisso, sonné après un choc violent avec Aït-Boudlal (3e).

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Si l’ancien joueur du Bayern Munich se relevait, c’est bien Rennes qui prenait l’avantage dans la foulée. Et de quelle manière… Sur un centre au second poteau de Lepaul, Al-Tamari reprenait en première intention et trompait Grief d’une volée absolument géniale, qui terminait sa course dans la lucarne opposée (0-1, 6e). Idéalement lancé par ce but - certainement l’un des plus beaux de la saison - Rennes subissait ensuite la pression lyonnaise mais résistait bien grâce à une défense compacte. De plus en plus menaçant, l’OL finissait logiquement par égaliser. Après un joli numéro de Tolisso, qui délivrait un centre parfait à Yaremchuk, l’attaquant ukrainien plaçait une belle tête piquée hors de portée d’un Samba surpris et impuissant (1-1, 37e).

L’OL retrouve le podium au courage

Et le match tournait complètement quelques instants plus tard. Sur une contre-attaque, Endrick lançait Afonso Moreira, qui était déséquilibrait par Aït-Boudlal et obtenait un penalty. Sans trembler, Tolisso ne se faisait pas prier en prenant Samba à contre-pied d’une frappe sèche du pied droit (2-1, 42e). Devant au score, l’OL était ensuite sauvé par Greif, auteur d’une parade réflexe de la jambe face à Embolo après un sublime mouvement collectif breton (45+4e). Sonné, Rennes était finalement mené à la pause après un premier acte intense et très plaisant à suivre. Au retour des vestiaires, ce match continuait de tenir toutes ses promesses. Sur un centre d’Al-Tamari, Embolo laissait passer intelligemment et Lepaul surgissait pour égaliser (2-2, 49e).

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Mais les débats s’enflammaient un peu plus dans la foulée. Si Rennes poussait, c’est bien Lyon qui frappait à nouveau. Trouvé par Abner dans la surface rennaise, Afonso Moreira ouvrait parfaitement son pied pour tromper Samba sur sa gauche (3-2, 52e). Sur leur lancée, les Gones poursuivaient leur entreprise et mettaient à mal la défense bretonne, à l’image de Yaremchuk qui faisait briller Samba (54e). Le portier rennais se montrait encore précieux au moment de sortir dans les pieds de Tolisso pour éviter le quatrième but rhodanien (68e). A l’approche du dernier quart d’heure, Haise lançait Blas mais c’est encore l’OL qui frappait. A la conclusion d’un superbe mouvement collectif, Endrick fusillait Samba d’une frappe splendide du droit (4-2, 75e) pour parachever le succès des siens. Le score aurait même pu être plus lourd sans un grand Samba (78e, 79e). Avec cette victoire de prestige (4-2), l’Olympique Lyonnais réalise la très belle opération de cette journée et se retrouve troisième. De son côté, Rennes stagne au cinquième rang mais peut encore rêver de Ligue des Champions.