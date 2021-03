Pablo Longoria trace les grandes lignes du premier mercato de l'OM version Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille a présenté officiellement son nouvel entraîneur, Jorge Sampaoli, depuis l'auditorium du Stade Orange Vélodrome. À ses côtés, son président Pablo Longoria l'a accueilli avec un joli message de bienvenue, écoutant ensuite religieusement le premier discours de l'Argentin. L'Espagnol a à son tour été assailli de questions, la plupart au sujet des ambitions du club et, déjà, des possibilités marseillaises pour le prochain mercato estival.

«Depuis le premier jour, on travaille pour trouver des solutions pour le prochain mercato, avec beaucoup de joueurs en prêt avec des options d’achats. On va décider ensemble avec Jorge pour certains joueurs. D’autres, aussi, qui sont en fin de contrats. Il y a beaucoup de changements, avec un coach qui a un style, il est nécessaire de s’adapter à lui. On n'a pas forcément ciblé des noms, mais des profils pour pouvoir lui permettre de mettre en place le jeu qu’il a en tête», a-t-il d'abord expliqué avant d'aborder quelques cas particuliers.

Trouver des joueurs Sampaoli-compatibles

Le patron de l'OM a notamment évoqué l'avenir de deux cadres du vestiaire olympien Steve Mandanda et Dimitri Payet, annoncés comme des partants potentiels cet été. «Il faut avoir du respect pour les légendes du club. Je ne peux avoir que du respect pour Steve Mandanda, qui a disputé le plus grand nombre de matches dans l'histoire du club. Il rentre naturellement dans le projet. C’est la même situation pour Dimitri Payet. Ils vont découvrir le travail avec Jorge. Ils ont fait des efforts pour le club lors de leur prolongation. On a parlé d'aller dans la même direction, on doit tous tirer dans le même sens. Je sais que c'est un moment facile de jouer la carte de la désunion en ce moment, mais il faut au contraire unir pour aller dans la même direction», a-t-il lancé.

Concernant Florian Thauvin et Jordan Amavi, les deux éléments les plus sollicités en fin de contrats en juin 2021, l'Ibère a déclaré que «l'OM avait besoin d'eux» autant qu'ils avaient besoin du club, attendant qu'ils découvrent le travail avec Sampaoli pour entériner définitivement leur choix de carrière en fin de saison. C'est enfin sur le cas Arkadiusz Milik (27 ans), arrivé de Naples cet hiver, que le nouvel homme fort des Ciel-et-Blanc a été invité à s'exprimer. Avec un message fort... et quelques nuances.

Le cas Milik

«On a le contrôle du joueur pour décider ce qu’on fera à l’avenir. Comme vous le savez, en France, il est interdit de parler de clauses ou de gentlemen agreement. C’est un manque de respect pour le travail de beaucoup de gens. On travaille ensemble. On connaît le marché. Je suis très ouvert, vous le savez. Si nous sommes contents ensemble, on continuera ensemble. Arek est content à l'entraînement depuis son arrivée. Il s’est libéré d'un poids en quittant Naples, il est dans l’attente du prochain Euro, il est content de retrouver la sélection de Pologne. On va discuter ensemble pour l’avenir, avec Jorge aussi. On a l’intention de le garder car il est un joueur de classe internationale. L’OM a le contrôle total sur le joueur», a-t-il détaillé.

Le prochain marché des transferts sera donc très animé du côté de l'Orange Vélodrome, avec une requête et une promesse. «Je crois qu’on doit être patient. Fixer un niveau d’exigence élevé aujourd’hui serait irresponsable. Nous sommes dans un moment délicat mais intéressant, Jorge va pouvoir analyser l’effectif (...). On doit être patient, ambitieux et compétitif en même temps. Je crois que l’équipe va avoir une réaction. Mais on doit attendre le véritable OM de Jorge la saison prochaine. (...) Avec des joueurs adaptés au profil, à sa façon de jouer», a-t-il conclu. L'ère Sampaoli commence maintenant.