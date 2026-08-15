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Ligue 1

PSG : Luis Enrique avait un souhait pour Mika Godts

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mika Godts @Maxppp

Outre Ferran Torres et Zion Suzuki, un accord a été trouvé entre le PSG et l’Ajax pour Mika Godts. Les positions entre les deux clubs ne sont rejointes ces dernières heures autour d’un deal évalué à 55 M€. C’est ce que le club néerlandais réclamait au minimum.

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Ce point d’entente va faire un heureux à Paris. Luis Enrique souhaitait dans le meilleur des cas avoir cette nouvelle recrue à sa disposition pour le premier match de Ligue 1, le dimanche 23 août (20h45), à l’occasion de la réception du Stade Rennais. Son vœu va vraisemblablement être exaucé.

Pub. le - MAJ le
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