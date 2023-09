BL : match nul spectaculaire entre le Bayern Munich et Leipzig

La 6ème journée de Bundesliga se poursuivait ce samedi avec plusieurs confrontations qui concernaient les équipes de tête du championnat allemand. Après les victoires du VfB Stuttgart et du Bayer Leverkusen, le Bayern Munich se déplaçait sur la pelouse du RB Leipzig pour reprendre son trône de leader face à un concurrent direct pour les places qualificatives à la prochaine édition de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel faisait d’ailleurs confiance à ses hommes forts. Les Bavarois se procuraient notamment la première occasion mais Jamal Musiala perdait son duel avec le gardien adverse (3e). Si Emil Forsberg manquait son lob lointain après une erreur de Sven Ulreich (12e), Loïs Openda ne manquait pas l’ouverture du score quelques minutes plus tard (20e, 1-0).

Dans la foulée, le buteur se transformait en passeur quand Castello Lukeba profitait d’une belle remise de l’ancien Lensois pour inscrire le but du break (26e, 2-0). Au retour des vestiaires, Harry Kane profitait d’une main de Benjamin Henrichs dans sa propre surface pour réduire le score sur pénalty (57e, 2-1). Les Bavarois continuaient d’insister face à une équipe regroupée dans ses derniers mètres et la délivrance venait finalement de Leroy Sané qui égalisait à l’aube du dernier quart d’heure de cette rencontre (71e, 2-2). Malgré de nombreuses tentatives de part et d’autre, le tableau d’affichage ne bougeait plus et les deux équipes se quittaient sur un match nul spectaculaire. Avec ce petit point, le Bayern Munich reste sur la troisième marche du podium de Bundesliga tandis que le RB Leipzig occupe la 5ème place du championnat allemand.