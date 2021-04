Covid-19 : la Serie B suspendue jusqu'en mai

Comme il y a un an, la pandémie de coronavirus continue de toucher la planète et le football n'est pas épargné. En Italie, il ne reste plus que 4 journées à disputer en Serie B et le championnat va s'arrêter. L'objectif est de faire en sorte que toutes les équipes soient en mesure de disputer les deux dernières journées de championnat en même temps. Pour quelques jours, les équipes vont s'arrêter suite à l'augmentation des cas de Covid-19.

Les matches en retard seront donc disputés le 27 avril et les quatre dernières journées se disputeront le 1er, le 4 le 7 et le 10 mai prochain. Pour le moment, c'est Empoli qui domine le championnat avec 66 points tandis que le podium est complété par Lecce (61 points) et Salernitana (60 points).