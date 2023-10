Marcelino s’incline devant le PSG

Parti moins de deux mois après son arrivée à l’Olympique de Marseille, Marcelino poursuit sa tournée des médias. Très bavard depuis qu’il a quitté le club phocéen l’Espagnol n’a pas eu l’occasion de se mesurer au Paris Saint-Germain en championnat, mais il estime que le combat est perdu d’avance face aux Rouge et Bleu en Ligue 1.

« Non, c’est impossible. Une équipe qui investit plus de 300 millions et qui a Mbappé, probablement le meilleur joueur du monde actuellement, est difficile à battre en France… et en Europe, c’est compliqué. Ils se sont bien renforcés, en plus. Ils ont signé de très bons jeunes joueurs français, aussi bien des joueurs de couloirs que des milieux de terrain. Ils ont un bon entraîneur, donc il y a toutes les raisons de croire qu’ils seront une équipe très compétitive », a-t-il déclaré dans AS.