Liga : Majorque domine Levante

Majorque recevait Levante ce samedi, pour le compte de la 8e journée de Liga. Des promus 12e du championnat espagnol au coup d'envoi, qui réalisent un bon début de saison, mais qui restaient sur une défaite concédée dans les dernières minutes face à Osasuna (2-3). Les Granotes, 17e au classement, étaient toujours à la recherche de leur première victoire de la saison, après quatre matches nuls et trois défaites. Les locaux dominaient les débats en première mi-temps, sans pour autant réussir à prendre l'avantage et les deux équipes retournaient aux vestiaires sur le score de 0-0.

Les Insulaires continuaient de pousser en seconde période et finissaient par trouver la faille dans la défense des Granotes. Baba était à la réception d'un centre de Maffeo qu'il reprenait de la tête et trompait Fernandez (1-0, 74e). Les visiteurs obtenaient un penalty après intervention de l'assistance vidéo pour une main de Mboula dans la surface, mais Morales butait sur Reina (84e), qui sécurisait la victoire pour son équipe. Majorque grimpe à la 11e place du classement de Liga et se déplacera sur la pelouse de la Real Sociedad lors de la prochaine journée. Levante (17e) recevra Getafe, contre qui il tentera une nouvelle fois d'obtenir sa première victoire de la saison.

Le classement de la Liga

