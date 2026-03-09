Manchester City : grosse amende pour Rodri après avoir critiqué les arbitres

Le mois dernier, Tottenham a accroché Manchester City au terme d’une rencontre animée (2-2). Deux points perdus qui ont provoqué l’ire des joueurs mancuniens, qui se sont emportés contre l’arbitrage après un contact entre Dominik Solanke et Marc Guehi sur le deuxième but des Spurs. Après le match, Rodri avait dégoupillé : «je sais que nous avons trop gagné et que les gens ne veulent pas que nous gagnions, mais l’arbitre doit rester neutre », a déclaré Rodri après le match. Ce n’est pas juste, car nous travaillons très dur. Quand tout est fini, on est frustré.»

La suite après cette publicité

Des propos qui lui ont valu d’être rattrapé par la patrouille. Comme l’explique la BBC ce lundi, le milieu espagnol évite une suspension, mais écope d’une amende de plus de 80 000 euros. Pour adoucir cette sanction, le Ballon d’Or 2024 avait envoyé deux lettres à la Fédération anglaise pour expliquer qu’il avait eu des propos mal interprétés. Une sanction qui arrive à un moment tendu entre City et l’arbitrage : il y a quelques jours, Pep Guardiola avait été suspendu pour deux rencontres après avoir critiqué les officiels de Premier League.