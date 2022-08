FC Barcelone : Riqui Puig vers la MLS ?

Annoncé dans plusieurs clubs la saison prochaine comme la Fiorentina, Riqui Puig peine finalement à trouver une offre sérieuse. AS et Mundo Deportivo, parlent d'une piste vers la MLS et vers les Los Angeles Galaxy. Ce serait une option pour le milieu de terrain catalan de 22 ans.

Pas convoqué avec le Barça pour la tournée aux Etats-Unis, Riqui Puig est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2023. Malgré la volonté de vouloir s'imposer avec son club formateur, le jeune catalan a peu de matchs en tant que titulaire. Il a joué 54 matchs avec l'équipe première depuis 2019, mais pour seulement 13 titularisations.