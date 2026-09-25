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EdF : Zidane explique pourquoi il a raté le début de la Marseillaise

Par Maxime Barbaud
1 min.
Zinedine Zidane @Maxppp
Turquie 0-1 France

Zinedine Zidane attendait ce moment depuis 20 ans et sa toute dernière sélection en équipe de France. Depuis cette finale de Coupe du Monde face à l’Italie en 2006, il n’avait plus eu droit à une Marseillaise au sein des Bleus. C’est maintenant chose faite lors de sa première comme sélectionneur, à l’occasion de Turquie-France (0-1).

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Il a pourtant loupé le début de l’hymne national. « Malheureusement oui. Le protocole a été plus vite que prévu, malheureusement, j’ai eu un petit retard à l’allumage. J’aurais préféré arriver au début », regrette-t-il en conférence de presse.

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