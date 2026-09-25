EdF : Zidane explique pourquoi il a raté le début de la Marseillaise

Zinedine Zidane attendait ce moment depuis 20 ans et sa toute dernière sélection en équipe de France. Depuis cette finale de Coupe du Monde face à l’Italie en 2006, il n’avait plus eu droit à une Marseillaise au sein des Bleus. C’est maintenant chose faite lors de sa première comme sélectionneur, à l’occasion de Turquie-France (0-1).

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Il a pourtant loupé le début de l’hymne national. « Malheureusement oui. Le protocole a été plus vite que prévu, malheureusement, j’ai eu un petit retard à l’allumage. J’aurais préféré arriver au début », regrette-t-il en conférence de presse.