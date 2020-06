Juventus : Aaron Ramsey proposé à Tottenham ?

Après 11 années de bons et loyaux services (deux buts décisifs dans deux finales différentes de FA Cup notamment) à Arsenal, Aaron Ramsey (29 ans) a quitté le club du nord de Londres librement l'été dernier après que les dirigeants ont refusé de prolonger son contrat, à la grande stupeur (et colère) des fans des Gunners. Le milieu de terrain gallois a depuis rejoint les rangs de la Vieille Dame mais peine à s'imposer à la Juventus sous les ordres de Maurizio Sarri (24 matches toutes compétitions confondues, 12 titularisations).

Aaron Ramsey pourrait donc déjà quitter le Piémont cet été, seulement un an après son arrivée. D'après les informations du Sun, l'ancien cadre d'Arsenal pourrait revenir dans le nord de Londres, du côté de ... Tottenham ! Le Gallois aurait en tout cas été proposé à plusieurs écuries, dont les Spurs, à en croire le tabloïd britannique. La Juve subit de plein fouet les conséquences économiques liées au Covid-19 et pourrait se séparer de Ramsey, sous contrat jusqu'en 2023 mais dont le salaire conséquent (887 000 € par mois) pourrait être difficile à assumer à l'avenir. Un prêt pourrait dans un premier temps être envisagé par les deux formations. Reste à savoir si l'ex-Gunner sera prêt à passer du côté de l'ennemi d'un club dont il a défendu ardemment et avec passion les couleurs pendant de longues années...