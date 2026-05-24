La Serie A s’active pour le crack Sabil Hansen

L’avenir de Sabil Hansen pourrait rapidement s’écrire loin du Danemark. Selon nos informations, le jeune international espoirs danois suscite un intérêt concret de l’Udinese, qui suit attentivement sa progression en vue du prochain mercato estival. Le club italien apprécie particulièrement le profil athlétique et la qualité technique du défenseur central des Randers FC, qui a disputé 28 rencontres cette saison (1 but, 1 passe décisive).

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Mais l’Udinese n’est pas seul sur le dossier. Toujours d’après nos informations, plusieurs autres clubs de Serie A surveillent également la situation du joueur danois, sous contrat jusqu’en juin 2027. À seulement 21 ans, Sabil Hansen commence à se faire un nom sur le marché européen après avoir permis au club danois de se maintenir en Superliga danoise. Il pourrait franchir un nouveau cap dans sa carrière dès cet été.