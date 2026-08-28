Ligue Europa : l’OM réagit au tirage

L’Olympique de Marseille est fixé sur son parcours en Ligue Europa. Les Phocéens ont hérité d’un tirage mitigé, mais les Phocéens sont ravis. « Je suis heureux d’offrir ces compétitions européennes aux supporters de l’OM. L’OM aime l’Europe et a une longue tradition de jouer ces compétitions européennes. C’est d’abord un bonheur, on a des déplacements prestigieux avec des stades avec des ambiances formidables », a confié le président phocéen, suivi par son directeur sportif Grégory Lorenzi.

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« Je pense qu’il n’y a pas de bon ou mauvais tirage, je pense que ce sera une compétition intéressante à jouer avec de belles équipes, on espère être à la hauteur de ces affiches, et j’espère qu’on arrivera à faire plaisir à nos supporters », a-t-il confié au micro de Canal+.