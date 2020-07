Championship : West Bromwich accompagne Leeds en Premier League, Swansea double Nottingham Forest pour les barrages !

En Angleterre, la saison régulière de Championship vient de prendre fin. La 46e et dernière journée de la deuxième division anglaise se disputait en effet ce mercredi à 20h30, heure française. Déjà sacré champion, Leeds United a balayé Charlton (4-0) et finit l'exercice avec 93 points. Avec 28 victoires, 9 nuls et 9 défaites, les joueurs de Marcelo Bielsa survolent la catégorie. Mais dans l'antichambre de la Premier League, on attendait surtout de connaître le nom du deuxième promu. West Bromwich, Brentford et Fulham, qui se tenaient en un point, se livraient une lutte à distance.

Deuxièmes avec 82 points, les Baggies de West Brom ont concédé le nul face à QPR (2-2), mais conservent néanmoins leur rang, synonyme de retour dans l'élite, deux saisons après l'avoir quittée. Car dans le même temps, Brentford a chuté à domicile face à l'avant-dernier, Barnsley (1-2). Les Bees disputeront les barrages d'accession, tout comme Fulham, accroché par Wigan (2-2), qui termine quatrième. Cardiff, large vainqueur d'Hull (3-0), sera également du final 4, tout comme Swansea ! Les Swans ont doublé Nottingham Forest sur le fil ! Battus 4-1 par Stoke à domicile, les joueur de Sabri Lamouchi, qui ont enchaîné cinq matches sans succès, ont perdu la 6e place, à la différence de buts ! Swansea s'étant imposé 4-1 à Reading ! Incroyable dénouement en Championship ! Charlton, Wigan et Hull City descendent, alors que Luton sauve sa tête !

Retrouvez le classement final ici.

Le champion : Leeds United

Promus en Premier League : Leedes United et West Bromwich Albion

Barrages d'accession à la Premier League : Brentford, Fulham, Cardiff, Swansea

Relégués en League One : Charlton, Wigan*, Hull City (Barnsley aurait dû être relégué, mais Wigan a écopé de 12 points de suspension).

Les résultats complets de la 46e journée :