Atalanta-PSG : Kylian Mbappé devrait jouer au moins 30 minutes

Plus que quelques minutes à attendre avant le quart de finale de Ligue des Champions entre l'Atalanta et le Paris Saint-Germain. Une rencontre que Kylian Mbappé débutera sur le banc à cause de sa blessure à la cheville. Mais Thomas Tuchel vient de l'assurer au micro de RMC Sport : le natif de Bondy entrera en jeu.

Le technicien allemand, qui a choisi Neymar, Pablo Sarabia et Mauro Icardi pour occuper l'attaque parisienne, a expliqué que le champion du Monde 2018 allait jouer environ 30 minutes ce mercredi soir. Mais le Français pourrait même être sur le terrain plus longtemps, en cas de prolongation...