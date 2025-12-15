Liga
Liga : le Rayo Vallecano et le Real Betis se quittent sur un score vierge
Le Real Betis (6e) se déplaçait à l’Estadio de Vallecas (Madrid) pour affronter le Rayo Vallecano (13e) pour la fin de cette 16e journée de Liga. Une rencontre qu’ont largement dominée les joueurs du club de la banlieue madrilène (23 tirs à 13, 59% de possession) sans pour autant trouver le chemin des filets.
Les deux équipes se sont donc quittées sur un score nul et vierge (0-0). Les positions des deux formations restent inchangées au classement.
