L'OM recrute Pablo Longoria

Depuis septembre dernier, Andoni Zubizarreta, l'Espagnol, savait son temps compté du côté de l'Olympique de Marseille. Peu avant la reprise, les Phocéens libéraient donc de toutes ses obligations de directeur sportif, l'ancien du Barça. Cela a d'ailleurs semé le doute dans l'esprit d'André Villas-Boas, le technicien portugais de l'OM, qui a finalement décidé de rester sous la pression de ses joueurs alors qu'il souhaitait initialement quitter le navire.

Par conséquent, l'OM se cherchait un nouveau grand patron pour le secteur sportif. Olivier Pickeu, l'ancien directeur sportif d'Angers, faisait partie des prétendants, mais les Marseillais ne trouvaient pas la perle rare. Ils ont même démarré leur mercato en recrutant Pape Gueye puis Leonardo Balerdi, le défenseur argentin qui évoluait jusqu'alors au Borussia Dortmund. Mais, ce samedi, des informations indiquaient que l'OM avait trouvé son nouveau responsable du sportif.

Pablo Longoria commencera le 3 août

Ce dimanche, les Phocéens ont annoncé celui qui mènera la politique sportive et ce sera un autre espagnol : Pablo Longoria. Récemment, nous vous révélions l'existence de contacts entre le dirigeant ibérique et la direction olympienne. « L’Olympique de Marseille annonce le recrutement de Pablo Longoria en tant que Directeur Général délégué chargé du Football », peut-on lire sur le communiqué fourni par le récent deuxième de Ligue 1. Parlant six langues, celui qui a travaillé pour la Juventus et le Valencia CF, apportera son réseau et sa jeunesse (34 ans). Il entrera en fonction le lundi 3 août.

« À travers un processus particulièrement rigoureux, nous recherchions un manager sportif très expérimenté, passé par des tops clubs européens, qui apportait une approche nouvelle à cette fonction. Avec Pablo Longoria, nous avons trouvé cette combinaison, ainsi que des qualités humaines qui nous ont impressionnés. Pablo arrivera le même jour qu’Hugues Ouvrard à l’Olympique de Marseille. Ainsi, nous aurons bouclé notre organisation pour la phase 2 du projet et je me réjouis d’affronter tous nos nouveaux défis avec une équipe aussi talentueuse et exigeante », a indiqué Jacques-Henri Eyraud.