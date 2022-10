Cristiano Ronaldo, Gerson & co : les vérités de Pablo Longoria sur le mercato d'hiver de l'OM

Depuis qu’il est devenu président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a acquis une réputation de dirigeant capable de réaliser de nombreux coups judicieux, sans trop dépenser d’argent. L’été dernier, outre les transferts définitifs de Mattéo Guendouzi, Arkadiusz Milik et de Cengiz Ünder, l’OM a su attirer Alexis Sanchez, Jordan Veretout et Jonathan Clauss. Sans oublier les prêts de Nuno Tavares, Amine Harit et Éric Bailly. Bien parti pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et toujours bien placé dans la course au podium en Ligue 1, l’OM cherchera-t-il à se renforcer cet hiver ?

Interrogé sur RMC Sport, Pablo Longoria a indiqué qu’il n’est pas exclu de voir le club phocéen bouger en janvier. « Il y a des questions qui sont importantes. Il y a des possibilités de faire un mercato d’hiver, nous sommes ouverts. Le club est dans une bonne situation économique. Il y a de la disponibilité, on doit analyser le mercato. Il fait faire beaucoup d’analyses. On est toujours ambitieux, on veut toujours améliorer cette équipe. Peut-être avec la qualification en Ligue des Champions, peut-être avec des joueurs qui veulent avoir un meilleur temps de jeu. C’est pas qu’il y a une enveloppe ou pas. Il y a des possibilités économiques, mais il faut voir pour prendre plus ou moins de risques. Et il y a les retours sur investissement. »

L’OM pas chaud pour CR7

Toujours sur le terrain du mercato, Longoria a une nouvelle fois été relancé sur le cas de Cristiano Ronaldo. Le Portugais a été au cœur d’une incroyable rumeur l’été dernier, mais sa situation très compliquée à Manchester United laisse clairement penser qu’il pourrait plier bagage. L’OM tentera-t-il sa chance ? « Ce à quoi on doit penser, c’est que le football est fait avec les moyens que tu as à disposition, avec un équilibre économique parce que tu dois tout faire pour avoir le meilleur résultat avec une stabilité financière. Les résultats économiques en 2022, c’est très important », a-t-il déclaré, avant de conclure.

« Pour dire la vérité, parler de joueurs en octobre quand il y a un Mondial… On est loin des idées comme ça de stars individuelles. On est plus pour les joueurs collectifs qui donnent des performances pour l’équipe. » Sauf incroyable revirement de situation, CR7 ne débarquera pas sur la Canebière en janvier. Enfin, après avoir fermé la porte à une arrivée de Ronaldo, Longoria a également fermé celle du départ pour Gerson. « C’est un joueur qui doit retrouver sa place dans l’équipe. La saison dernière, il a vécu un moment un peu similaire. Avec son travail quotidien, il a renversé la situation et est devenu un des meilleurs joueurs de L1 la saison dernière. On croit beaucoup en Gerson, après c’est la méritocratie. » Le Brésilien est prévenu.