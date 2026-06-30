Côte d’Ivoire - Norvège : les compositions officielles

Duel de colosses à Arlington ce mardi soir avec les Éléphants contre les Vikings. La Côte d’Ivoire, qui n’avait jamais passé la phase de poules avant cette édition, réalise donc d’ores et déjà un parcours historique et espère surfer sur sa bonne dynamique avec deux victoires contre l’Équateur (1-0) et le Curaçao (0-2) et une défaite imméritée contre l’Allemagne (2-1). Mais, les joueurs d’Emerse Faé font face à un gros challenge avec une belle équipe norvégienne, certes défaite lourdement contre la France (1-4), mais écrasante face au Sénégal (3-2) et l’Irak (1-4). Le coup d’envoi de la rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 19h.

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Pour ce match, le sélectionneur ivoirien aligne son habituel 4-3-3 et n’offre pas de grande surprise. Fofana garde les buts tandis que Doué, Kossounou, Agbadou et Konan forment la défense à quatre. Kessie et Inao Oulai accompagnent Sangaré dans l’entre-jeu alors que Diomandé et Pépé, préféré à Amad Diallo après son doublé contre le Curaçao, épaulent Bonny, seul en pointe. En face, Stale Solbakken aligne également un 4-3-3 avec Nyland dans les cages et Pedersen, Ajer, Lysaker Heggem et Wolfe pour l’arrière-garde. Odegaard est aux côtés de Berge et Berg au milieu de terrain tandis que Sorloth et Nusa, les deux ailiers, tenteront de faire marquer la superstar de l’équipe, Haaland.

Les compositions d’équipes :

Mardi 30 juin

Côte d’Ivoire - Norvège (19h) sur beIN Sport 1 et M6

France - Suède (23h) sur beIN Sport 1 et M6

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Mercredi 1er juillet