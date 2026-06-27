CdM 2026, EdF : Didier Deschamps a envoyé une lettre émouvante à Stéphan avant le début du tournoi

La paire n’a jamais perdu de son efficacité, et lors de cette Coupe du Monde 2026, l’affirmer ne serait pas synonyme de mensonge. En effet, Didier Deschamps et Guy Stéphan, le coach adjoint de l’équipe de France, ont déjà mené les Bleus vers les seizièmes de finale avec trois victoires dans le groupe I. Face au Sénégal, puis contre l’Irak et la Norvège, les deux hommes ont su porter la sélection vers les sommets. Hier soir, lors du dernier match de poules, DD devait s’absenter et Stéphan a donc pris la relève pour assurer un autre succès. Dans un documentaire beIN SPORTS « Clap2Fin », on apprend que Deschamps avait notamment écrit une lettre très émouvante à son adjoint avant de s’envoler pour le tournoi. Et celui-ci a pris le temps de lire le message à haute voix.

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📜 Didier Deschamps avait écrit une lettre pleine d'émotion à Guy Stéphan avant de s'envoler pour les Etats-Unis !#beINFWC2026 pic.twitter.com/pmGTaJQP3v — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 27, 2026

« Mon cher Guy. Notre complicité a atteint un tel niveau qu’il y a bien longtemps que nous n’avons plus besoin de nous parler. Pour nous comprendre, un regard suffit. Puisque l’on a pas besoin de se parler, je técris. C’est bien d’écrire, mais il faut être sur de soi, car comme tu le sais, les paroles s’envolent, mais les écrits restent. À l’aube de notre dernière compétition avec l’équipe de France, je voulais te proposer un petit voyage, presque 20 ans en arrière. J’avais quitté la Juve, tu avais quitté Besiktas. Je cherchais un adjoint… Et te proposer ce rôle reste certainement l’une des meilleures décisions que j’ai été amené à prendre au cours de ma carrière. Je sais ce que tu vas penser en lisant cela. J’avais déjà raison avant tout le monde… C’est fatigant ». Des émotions fortes.