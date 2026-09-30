Chris Smalling en passe de signer à Porto

Surprise à Porto ! Après avoir offert une pige de quelques mois à Thiago Silva la saison dernière, les Dragões sont sur le point d’enrôler un nouveau défenseur central d’expérience selon A Bola. Il s’agit de Chris Smalling. Âgé de 37 ans, le Britannique est libre de tout contrat après deux ans passés dans le club saoudien d’Al-Fayha.

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L’ancien international anglais (31 sélections, 1 but) se trouve déjà dans la ville portugaise et signera un contrat jusqu’à la fin de la saison 2026/2026, une fois qu’il aura réalisé la traditionnelle visite médicale. Pour rappel, Smalling est passé par Fulham, Manchester United, l’AS Roma et donc Al-Fayha.