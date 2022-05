PSG : pourquoi Donnarumma ne veut plus de concurrence

En concurrence avec Keylor Navas (35 ans) toute la saison, le gardien du Paris SG Gianluigi Donnarumma (23 ans) espère ne plus revivre ça en 2022/23. «Je pense que ça ne se passera sûrement pas comme ça, parce que je pense que le club fera des choix», a-t-il lancé à l'AFP. Et si l'Italien s'entend bien avec le Costaricain, il estime que la situation ne lui a pas permis de donner son meilleur sous le maillot rouge-et-bleu.

«Je sais que je peux faire plus, je n'ai pas joué tant de matches, la moitié, seulement, cela n'a pas été facile. Dans les conditions que j'ai connues, je n'ai pas pu donner le maximum, mais je suis convaincu que je peux donner beaucoup plus à cette équipe et à ce club», a-t-il lâché. Les messages sont clairs.