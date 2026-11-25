C’est une affiche de prestige totalement inédite sur la scène européenne qui attend le Parc des Princes ! Ce mercredi soir, pour le compte de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain accueille l’AS Roma avec l’ambition de signer une cinquième victoire consécutive et de verrouiller son fauteuil de leader. Double champion d’Europe en titre après son sacre face à Arsenal en mai dernier, le club de la capitale marche sur l’eau depuis le coup d’envoi de cette édition : après avoir corrigé le Slovan Bratislava (6-1), les hommes de Luis Enrique ont frappé les esprits contre Manchester City (2-4), le FC Barcelone (4-2) puis sur la pelouse de Villarreal (0-6), affichant une moyenne vertigineuse de 5 buts inscrits par match. Également en tête de la Ligue 1 après leur succès à Nice samedi (2-3), les Parisiens enregistrent les retours précieux de Marquinhos, Nuno Mendes et Ousmane Dembélé, mais doivent encaisser un terrible coup dur : après Khvicha Kvaratskhelia, c’est la pépite Désiré Doué qui s’est gravement blessée ce week-end et voit sa saison prendre fin prématurément.

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En face, l’AS Roma de Gian Piero Gasperini débarque à Paris avec une revanche à prendre sur le destin. De retour en C1 pour la première fois depuis 2018-2019, la Louve lutte pour intégrer le Top 24 avec 4 points au compteur, malgré un contenu souvent séduisant : accrocheurs à Fenerbahçe (1-1) et démonstratifs face au Slovan Bratislava (4-0), les Romains ont cédé sur le fil contre le Real Madrid (3-4) et à Manchester United (3-2) après avoir pourtant mené 2-0 à Old Trafford. Sur la scène nationale, les coéquipiers de Paulo Dybala — tout juste remis de blessure au même titre que Svilar, Mancini et Manu Koné — sont tout simplement irrésistibles : invaincus en Serie A (3es à deux points du leader), ils restent sur quatre succès éclatants, dont une démonstration à Parme samedi (1-5) portée par un Donyell Malen stratosphérique.

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Le PSG et la Roma font match nul, cote à 5,40

C’est le gros coup à tenter de cette soirée européenne. Si le PSG fait figure d’ogre continental, le vestiaire parisien accuse le coup après la terrible blessure de Désiré Doué, véritable moteur offensif de ce début de saison. En face, l’AS Roma affiche une santé insolente : toujours invaincue en Serie A, la formation italienne récupère presque tous ses cadres (Dybala, Koné, Mancini, Svilar) et a prouvé face au Real Madrid et à Manchester United qu’elle avait les armes pour faire douter les plus grands cadors européens. Avec une attaque romaine qui tourne à 2,5 buts par match en C1, les Italiens ont tout pour bousculer un Paris amoindri et repartir du Parc des Princes avec un point précieux. Une cote massive à 5,40 à saisir d’urgence.

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Donyell Malen marque face au PSG, cote à 2,25

L’attaquant néerlandais est tout simplement en état de grâce. Auteur de 26 buts en 27 rencontres sur l’année civile 2026, Donyell Malen marche sur l’eau : après un triplé contre la Fiorentina, un doublé à Lecce et un but à Old Trafford, il vient de signer un incroyable quadruplé ce samedi sur la pelouse de Parme ! Avec déjà 12 réalisations en Serie A et 4 buts en 4 matchs de Ligue des Champions, l’ancien joueur de Dortmund est l’arme fatale de la Roma et tire également les penalties. Face à une arrière-garde parisienne encore en rodage après les retours de blessure de Marquinhos et Nuno Mendes, voir le buteur batave faire trembler les filets offre une très belle opportunité à 2,25.

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Le LOSC perd 0-1, 0-2 ou 0-3 contre le Bayern Munich, cote à 3,20

Dans l’autre affiche phare de cette journée européenne, la tâche s’annonce immense pour Lille face au géant bavarois. Les clubs français peinent régulièrement à domicile face aux cadors européens, et le LOSC traverse une campagne continentale délicate avec déjà 3 défaites en 4 rencontres et une moyenne inquiétante de 2,5 buts encaissés par match. En face, le Bayern Munich arrive en pleine confiance : toujours invaincu en Bundesliga, le club allemand reste sur une victoire autoritaire sur la pelouse de l’Atlético Madrid (0-2) et tourne à 3 buts inscrits par rencontre en C1. Même privés de leur Ballon d’Or Harry Kane et de leur meneur de jeu Michael Olise, les Bavarois disposent d’un effectif largement supérieur capable de s’imposer sans encaisser de but dans le Nord.

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