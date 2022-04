LdC, Man City : Pep Guardiola a eu très chaud

Manchester City s'est qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions grâce au nul obtenu sur la pelouse de l'Atlético de Madrid (0-0, quart de finale retour). Interrogé en conférence de presse, le manager des Skyblues Pep Guardiola a reconnu avoir eu très chaud, notamment en seconde période.

La suite après cette publicité

«Ils nous ont mis sous pression, ils ont été très bons en deuxième période et nous avons oublié de jouer, nous nous sommes mis en grand grand danger. Nous n’avons eu qu’une occasion. Ils ont été bien meilleurs que nous. Mais nous avons très bien défendu, avec tout ce que nous avions, grâce notamment à Fernandinho et Nathan (Aké). Nous devons nous adapter lorsqu’une équipe joue comme l’Atlético en deuxième période et perturbe notre plan de jeu. Nous nous sommes sentis sous pression, l’Atlético a été fantastique, mais nous sommes en demi-finales et, pour notre club, c’est un formidable accomplissement», a lancé le Catalan.