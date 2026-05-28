Nantes - Toulouse : le TFC s’interroge sur la décision de la Ligue

Quelques heures après la décision de la LFP d’entériner le score acquis sur le terrain au moment de l’arrêt de la rencontre entre Nantes et Toulouse (0-0), le TFC a réagi sur ses réseaux sociaux. Le club toulousain s’interroge sur la pertinence et le bien-fondé de cette décision, qui pourrait notamment entraîner des dérives à l’avenir. Pour rappel, Stéphanie Frappart avait décidé d’arrêter définitivement le match après l’envahissement de terrain par des supporters nantais à la 22e minute.

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Le Toulouse FC prend acte de la décision de la Commission de Discipline de la @LFPfr d’entériner le score de la rencontre #FCNTFC, tout en s’interrogeant sur le bien-fondé de celle-ci.



Nous regrettons que cette rencontre n’ait pu aller à son terme dans des conditions normales et… pic.twitter.com/Lp8UUXdGjA — Toulouse FC (@ToulouseFC) May 27, 2026

«Le Toulouse FC prend acte de la décision de la Commission de Discipline de la LFP d’entériner le score de la rencontre FC Nantes-TFC, tout en s’interrogeant sur le bien-fondé de celle-ci. Nous regrettons que cette rencontre n’ait pu aller à son terme dans des conditions normales et nous nous interrogeons sur ce que le Club aurait concrètement pu faire, dans un tel contexte, pour permettre au match de se terminer. Nous resterons également attentifs aux potentielles dérives qu’une telle décision pourrait entraîner à l’avenir. Le Toulouse FC retient enfin la très belle saison réalisée par le groupe et le staff, conclue par une 9ème place de Ligue 1. Le Club se réserve par ailleurs le droit de faire appel de cette décision dans les délais réglementaires», indique Toulouse.