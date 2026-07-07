« El Mourabet Cup », le tournoi organisé par Samir El Mourabet

Le joueur du RCSA, Samir El Mourabet, a lancé la première édition de l’"El Mourabet Cup", un tournoi de football caritatif organisé le dimanche 9 août au stade de la Thur. L’événement réunira 12 équipes réparties en deux groupes de six, avec l’objectif de mêler compétition sportive et moment de partage autour du ballon rond.

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Au-delà de l’aspect sportif, le tournoi porte une dimension solidaire : une partie des bénéfices sera reversée au service pédiatrique de l’Hôpital de Hautepierre afin de contribuer à améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. À travers cette initiative, Samir El Mourabet souhaite associer son parcours de joueur professionnel à un engagement local en faveur d’une cause qui touche directement le territoire alsacien.