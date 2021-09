Brésil-Argentine : la réaction de la FIFA après la suspension jusqu'à nouvel ordre

Après l'incident lors de la rencontre entre le Brésil et l'Argentine pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022, ce qui a provoqué la suspension jusqu'à nouvel ordre par l'arbitre principal, la FIFA y a réagi à travers un communiqué, expliquant que les premiers rapports du match rédigés par les officiels leur ont été adressés par la CONMEBOL pour être analysés avant de prendre une quelconque décision concernant les fédérations brésilienne et argentine.

«La FIFA regrette les évènements ayant précédé la suspension du match entre le Brésil et l'Argentine dans le cadre des éliminatoires de la CONMEBOL pour la Coupe du Monde FIFA 2022, ce qui a empêché plusieurs millions de fans de profiter d'une rencontre entre deux des plus grandes nations de football du monde. Les premiers rapports officiels du match ont été envoyés à la FIFA. Ces informations seront analysées par les corps disciplinaires compétents et une décision sera prise au moment opportun», peut-on lire dans le communiqué de l'instance mondiale.