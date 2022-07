OL : Galatasaray confirme des négociations avec Léo Dubois

Léo Dubois est bel et bien en route pour la Turquie et plus particulièrement Istanbul. Le joueur de 27 ans devrait rejoindre officiellement Galatasaray dans les prochaines heures. Le club turc a communiqué sur les réseaux sociaux et sur son site officiel.

La suite après cette publicité

«Des négociations officielles ont commencé avec l'Olympique Lyonnais concernant le transfert du footballeur professionnel Léo Michel Joseph Claude Dubois », peut-on lire, en apprenant au passage un peu plus sur l'état civil de l'international français. Dubois était initialement lié jusqu'en 2024 avec l'OL, où il évoluait depuis 4 saisons.