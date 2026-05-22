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Bernardo Silva veut filer à l’Atlético de Madrid

Par Tom Courel
1 min.
Bernardo Silva, buteur avec Manchester City @Maxppp

Les Colchoneros ne blaguent pas. En effet, à l’approche de l’été, l’Atlético de Madrid s’active sur de sacrés dossiers et notamment sur Bernardo Silva (31 ans). Le Portugais qui va donc quitter Manchester City dans quelques jours avait été annoncé du côté de la Juventus, puis au FC Barcelone, mais en fin de compte, c’est dans la capitale espagnole que le milieu de terrain pourrait poser ses valises.

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D’après les informations de Marca, la formation rojiblanca, dirigée par Diego Simeone, voit en lui une superbe opportunité de marché. L’objectif des Madrilènes est clair : l’appâter avec une place garantie en Ligue des Champions et des renforts de taille à tous les étages dans l’effectif. Pour le moment, rien n’est officiel. Les coéquipiers de Marcos Llorente devront ainsi patienter pour accueillir l’expérimenté.

Pub. le - MAJ le
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