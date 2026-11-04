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Ligue des Champions

Thierry Henry prend la parole après l’attentat raciste dans les Yvelines

Par Sasha Nahon
2 min.
Thierry Henry pose la question de l'avenir de Kylian Mbappé @Maxppp

Thierry Henry a profité de la soirée de Ligue des champions, mardi, pour prendre la parole sur l’attentat raciste survenu le 23 octobre à Trappes et La Verrière, dans les Yvelines. Sur le plateau de CBS, où il intervient comme consultant, l’ancien attaquant de l’équipe de France a tenu à rendre hommage aux victimes, notamment à Pengo Bossio Wangi, jeune combattant de MMA de 26 ans tué lors de l’attaque. « Je souhaite simplement rendre hommage et témoigner mon respect aux familles des victimes, et évidemment à la famille de Pengo, qui a perdu la vie simplement parce qu’il était noir », a-t-il déclaré avec émotion. L’assaillant présumé, un homme de 39 ans mis en examen et placé en détention provisoire, aurait reconnu avoir volontairement ciblé des personnes musulmanes, africaines ou nord-africaines. Un acte qui a profondément touché Thierry Henry, lui-même originaire de la région parisienne, et qui l’a poussé à interrompre les discussions autour du football pour aborder ce sujet.

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CBS Sports Golazo ⚽️
Thierry Henry pays tribute to the victims of a racially-motivated shooting, in Trappes, a ‌southwestern Paris suburb, last Friday, which left one dead and seven wounded.
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Visiblement ému, le champion du monde 1998 a ensuite livré un message fort sur le racisme et le sentiment d’appartenance à la France. « À un moment donné, ça suffit. On se promène dans la rue et on se fait tuer, tout simplement. Est-ce que nous devons toujours prouver que nous sommes français ? Nous sommes français et cela ne changera jamais, quoi qu’il arrive », a-t-il lancé. Avant de poursuivre : « Je suis noir, je suis français, je suis père de famille. Cela aurait pu être mon frère, cela aurait pu être ma fille. Alors, cela doit cesser. » Henry a également insisté sur l’importance de soutenir les proches des victimes, refusant que cette tragédie soit banalisée. « Je voulais simplement apporter un peu de soutien à toutes les personnes qui ont souffert de cet événement. Comme je l’ai dit, je vais me répéter : ça suffit », a-t-il conclu. Une intervention saluée par les applaudissements de ses collègues Jamie Carragher et Micah Richards, présents à ses côtés sur le plateau de CBS.

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