Real Madrid : les mots forts de José Mourinho sur Endrick

À la veille de la réception de la Real Sociedad en Liga, José Mourinho a donné des nouvelles d’Endrick, toujours touché physiquement. Le technicien du Real Madrid n’a pas été en mesure de donner une date précise concernant son retour. « Je ne peux pas vous le dire. Il a un problème musculaire qui affecte le tendon », a expliqué le Portugais, alors que l’attaquant brésilien doit encore patienter avant de retrouver les terrains.

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Mourinho en a également profité pour rappeler toute la confiance qu’il place en Endrick, pourtant très courtisé durant le mercato. «C’est un joueur que j’apprécie beaucoup et il a été courtisé par de nombreux clubs. Je le voulais, c’est pourquoi je ne l’ai ni prêté ni vendu. Je ne suis pas sûr qu’il sera retenu pour la première sélection avec Ancelotti, mais Carlo est un ami et il m’appellera directement», a-t-il indiqué sur le Brésilien.