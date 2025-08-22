La LFP est partie en guerre contre le streaming illégal

Ligue 1+ a fait ses grands débuts le week-end dernier, avec un certain succès. Conscients de devoir faire des efforts, les clubs acceptent d’ouvrir un peu plus leurs portes pour offrir de meilleurs contenus aux téléspectateurs, contents de ne payer que 9,99 euros par mois leur abonnement (les trois premiers mois, avec un an d’engagement). Cela change de l’ancien diffuseur DAZN, lequel proposait une formule à 14,99 € par mois pour un seul match par journée, ou 39,99 € pour avoir les 8 matchs par journée de championnat.

Ce succès s’est rapidement vérifié. Dès le début de la semaine, le directeur général de LFP Media, Nicolas de Tavernost revendiquait un lancement historique. «Nous sommes déjà à plus de 600 000 abonnés et nous pensons qu’on fera en une seule journée de Championnat, la J1, ce qui a été fait sur l’ensemble de la saison précédente (par DAZN, le diffuseur principal de la Ligue 1 en 2024-2025).» A titre de comparaison, DAZN a du attendre le mois de février pour atteindre les 500 000 abonnés. La sauce n’a jamais pris avec la plateforme britannique, participant à un large mouvement de boycott.

Une méthode efficace

C’est justement sur quoi veut se battre la LFP. Dès la fin de parcours de DAZN déjà, lequel pestait d’ailleurs contre le manque d’efforts en la matière de l’institution, des mesures avaient été prises. L’effort doit être conjoint. Le diffuseur a fait un pas vers le consommateur en baissant radicalement son offre, quitte à perdre de la rentabilité, au consommateur de s’adapter. L’Equipe révèle qu’il y a déjà eu un large effet. Quand 150 000 spectateurs avaient été comptabilisés pour Le Havre-PSG, 1er match de la saison passée, quelques flux seulement sur Telegram atteignaient péniblement les 1000 à 2000 utilisateurs pour Rennes-OM.

La chasse aux pirates est définitivement lancée depuis que le président du tribunal judiciaire de Paris a reconnu le droit pour la Ligue « d’obtenir des injonctions en amont du début des saisons » et a « ordonné le blocage par les FAI (Fournisseurs d’accès à Internet) français de l’accès à des sites pirates de streaming en direct et des services IPTV ». Pour la faire courte, la LFP a bien plus de pouvoir pour faire fermer les flux illégaux, là où avant, elle devait faire constater avant de demander une fermeture. Résultat, 160 sites ont été bloqués dès la 1ère journée contre une cinquantaine sur l’ensemble de la saison dernière.

Jusqu’à 300 000 euros d’amendes et 3 ans de prison

Ce n’est pas fini. Désormais, ce sont les détenteurs d’IPTV qui sont dans le viseur. La proposition de loi portée par les deux sénateurs en charge de réformer le football français, Laurent Lafon (UDI) et Michel Savin (LR), a été adoptée au Sénat. Elle vise les adresses IP. Elle doit passer à l’Assemblée Nationale d’ici la fin de l’année. En cas de vote, elle pourrait tout simplement bloquer les flux liés à un IPTV. Le pirate risque aussi d’être frappé au portefeuille, jusqu’à 300 000 euros d’amendes et une peine allant jusqu’à trois ans de prison.