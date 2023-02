Ligue des Champions, Liverpool : Stefan Bajčetić, la lumière dans le pénombre des Reds

La suite après cette publicité

Fils de Srđan Bajčetić ancien joueur serbe passé par le Celta de Vigo et Braga dans les années 90', Stefan Bajčetić disposait du terreau idéal pour rentrer dans le monde du football. Le talent naturel qu’il dispose lui a ouvert des perspectives encore plus grandes. Défenseur central de 18 ans qui a débuté du côté du Celta de Vigo entre 2013 et 2020, il a rejoint l’académie de Liverpool le 1er juillet 2021. Trouvant doucement sa place dans l’équipe jeune des Reds, il a su se mettre en évidence l’été dernier en préparation et a tapé dans l’œil de son coach Jürgen Klopp. De quoi lui offrir ses premières minutes de jeu contre Bournemouth le 27 août dernier, lors d’une victoire 9-0. Entré pour une vingtaine de minutes au milieu de terrain, il est devenu le plus jeune joueur étranger à évoluer pour les Reds du haut de ses 17 ans et 309 jours. En outre, il a confirmé le bon travail de son coach au sein de l’équipe U18 des Reds, Marc Bridge-Wilkinson.

«Nous avons beaucoup travaillé avec lui pour jouer à ce poste. Tout est une question d’attributs. Stefan est un footballeur très doué. C’est un bon passeur et il est très doué pour reprendre possession du ballon. Les changements de position à ce genre d’âge sont assez courants. Au fur et à mesure qu’un joueur se développe, il s’agit d’évaluer où vous pensez que ses qualités seront les plus efficaces. Il s’agit de maximiser le potentiel d’un garçon. Le faire jouer dans quelle zone du terrain va lui donner les meilleures chances de réussir ? Vous voulez aussi leur donner autant de cordes à leur arc que possible pour augmenter leurs chances de jouer avec les grands. Je n’ai pas été surpris de voir à quel point il a réussi parce que je sais de quoi il est capable. Il a le meilleur potentiel. Est-il arrivé plus tôt que prévu pour lui ? Possible, mais en tant que jeune joueur, il faut toujours être prêt à saisir sa chance. Il a une bonne attitude et je sais qu’il continuera à tout donner. Nous savons tous qu’il y a beaucoup plus à venir de lui», déclarait l’entraîneur anglais pour The Athletic. Une première avec les Reds qui en annonçait donc d’autres.

Des débuts probants

Cela n’a pas manqué puisque les performances décevantes de Liverpool en championnat et notamment dans l’entrejeu ont rebattu les cartes. Profitant des méformes et des blessures, Stefan Bajčetić disputait deux matches de Carabao Cup contre Derby County (0-0, 3-2 aux Tab) et Manchester City (défaite 3-2). Puis en championnat, le lendemain de Noël, il offrait un beau cadeau à Liverpool en allant marquer un joli but pour une victoire 3-1 contre Aston Villa. De quoi mériter les louanges de Jürgen Klopp : «Stefan est un talent exceptionnel. Il est effronté comme l’enfer, il n’a peur de rien.» Entré ensuite contre Leicester puis lancé dans le grand bain contre Chelsea (0-0) pour sa première titularisation en Premier League, le 21 janvier dernier, il n’a depuis pas quitté le onze et s’est installé aux côtés de Fabinho et Jordan Henderson dans l’entrejeu. Quatre titularisations de suite qui confirment sa prise de pouvoir. De quoi mériter une belle récompense.

Déjà prolongé durant l’été, il a signé un contrat à long terme le 26 janvier dernier afin de porter son bail jusqu’en juin 2027. Une belle preuve de confiance pour le joueur qui a eu du mal à retenir sa joie sur le site des Reds : «évidemment, je suis tellement, tellement heureux, tellement excité de continuer à jouer pour ce club et j’espère pouvoir jouer plus d’années ensemble. Moi et ma famille sommes très fiers de signer un nouveau contrat avec ce club. C’est incroyable. C’est quelque chose dont je rêvais depuis ces deux années que je suis ici et quelque chose pour lequel j’ai travaillé dur aussi. C’est fou, il y a un an, je jouais au football en U18 et maintenant j’ai commencé quelques matchs, fait mes débuts et même marqué un but, c’était quelque chose que je n’aurais jamais imaginé arriver cette année. C’est incroyable de voir à quelle vitesse ça s’est passé. Mais je continue à travailler dur et j’espère qu’il y aura plus de choses à venir.»

La Roja en ligne de mire

Excellent lors du derby remporté contre Everton (2-0), où il a été élu homme du match, il n’est toujours pas redescendu de son nuage, comme il l’avouait à Sky Sports : «je dirais que oui. Nous savions tous que c’était une victoire très importante pour nous et maintenant, j’espère que nous continuerons et gagnerons plus de matchs. C’est fou, pour être juste ! Je dis toujours qu’il y a un an, je jouais au football des moins de 18 ans et maintenant, je joue à Anfield. C’est juste arrivé en un an et c’est tellement fou. Je m’amuse beaucoup ici.» Ancien joueur des Reds, le Tchèque Patrick Berger n’a pas été avare dans les compliments et il est même allé à une comparaison osée : «Stefan Bajcetic n’a que 18 ans. Cependant, la façon dont il jouait hier soir était comme s’il avait toute l’expérience du monde. Il était confiant et excellent avec le ballon.»

«S’il peut travailler dur, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas être l’un des joueurs clés du milieu de terrain à Liverpool. Steven Gerrard s’est également révélé à seulement 18 ans», a poursuivi le finaliste de l’Euro 1996. L’avenir s’annonce donc radieux pour Stefan Bajčetić à qui les prochaines étapes ne font pas peur. Déjà, il va découvrir la Ligue des Champions ce mardi face au Real Madrid. Difficile de faire plus en termes de pression et d’exposition. C’est d’ailleurs déjà l’occasion de se montrer aux yeux du sélectionneur de la Roja, Luis de la Fuente. D’origine serbe, mais natif de Vigo, Stefan Bajčetić évolue actuellement avec l’équipe d’Espagne U19. Il aimerait d’ailleurs revêtir un jour le maillot de la sélection hispanique et l’aurait déjà exprimé à la Fédération espagnole. Le choc face au Real Madrid s’annonce important pour Stefan Bajčetić et fait figure de véritable test.

