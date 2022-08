Leeds veut renommer son terrain d'entraînement au nom de Marcelo Bielsa

Il y a des entraîneurs qui marquent plus que d'autres. À Leeds, Marcelo Bielsa en fait incontestablement partie, lui qui est parvenu à remporter la Championship en 2020, tout en faisant remonter le club en Premier League après 16 ans d'absence. Son limogeage la saison dernière n'a en rien terni sa réputation. Bien au contraire même puisqu'il fait partie des légendes des Peacocks. Et si vous en doutiez encore, lisez bien la suite car Andrea Radrizzani, le propriétaire du club, a écrit au technicien argentin pour lui demander la permission de renommer le terrain d'entraînement de Thorp Arch à son nom.

«J'ai aussi eu une idée que j'ai partagée avec lui, qu'un jour, j'aimerais construire une université de football à son nom, affirme Radrizzani dans les colonnes de The Athletic. J'espère qu'il sera ouvert à cette idée-là. Mon respect et ma considération ne changeront jamais à son égard. » Licencié en février alors que les résultats étaient en chute libre, Bielsa conserve un cote de popularité extrême à Leeds, y compris dans l'esprit de son ancien patron. Et finalement ce départ a eu du bon puisque Jesse Marsch a réussi à maintenir Leeds en Premier League lors de la dernière journée.