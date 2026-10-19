Paris FC : Pierre Ferracci annonce son départ de la présidence du club
Pierre Ferracci a annoncé ce lundi soir, lors de la soirée des partenaires du club, son départ de la présidence, qu’il occupait depuis 2012. À 74 ans, il va céder sa place à Antoine Arnault, représentant de la famille propriétaire du club, et devenir président d’honneur. Cette décision, qui doit être entérinée lors du conseil d’administration du 9 novembre, intervient plus tôt que prévu, puisque son départ était initialement programmé à la fin de la saison.
Ferracci devrait vivre son dernier match en tant que président le 1er novembre, face à Monaco, à Jean-Bouin. Après près de vingt ans d’implication au sein du club, Pierre Ferracci laisse derrière lui un Paris FC qui a retrouvé la Ligue 1 en 2025-26. «C’est le bon moment pour moi de passer la main. Antoine Arnault est prêt. Depuis deux ans, il s’est beaucoup impliqué dans la gestion, notamment sportive. Le club est entre de bonnes mains et je suis content de faire cette annonce quand il est en haut du classement», a-t-il assuré auprès de L’Equipe, alors qu’Antoine Arnault va désormais prendre les commandes.
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