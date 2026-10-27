Ballon d’Or : le journaliste colombien dévoile son classement

Le vote colombien du Ballon d’Or 2026 fait déjà polémique. Pache Andrade, journaliste chargé de représenter la Colombie au sein du jury, a dévoilé un classement qui a rapidement suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Il a placé Harry Kane en tête, devant Rodri et Kylian Mbappé, tandis que Lionel Messi occupe la quatrième position et Lamine Yamal la cinquième. Ousmane Dembélé, tenant du titre, n’apparaît qu’au septième rang. Mais ce sont surtout les choix suivants qui ont interpellé : Luis Díaz est huitième, Willian Pacho neuvième et Julián Quiñones ferme le top 10. La présence de l’attaquant mexicain à cette place a alimenté les critiques.

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🚨🇨🇴 ÇA COMMENCE : LE VOTE COLOMBIEN POUR LE BALLON D’OR 2026 FAIT DÉBAT ! 😳🏆 Le journaliste colombien Pache Andrade a dévoilé ses votes pour le #BallonDor : 🥇 Harry Kane 🥈 Rodri 🥉 Kylian Mbappé 4️⃣ Messi 5️⃣ Lamine Yamal 6️⃣ Haaland 7️⃣ Dembélé 8️⃣ Luis Díaz 9️⃣ Willian Pacho 🔟 Julián Quiñones Vous validez ce classement ? — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 27, 2026

La polémique a pris une nouvelle dimension après la suppression du message publié par le journaliste. Pache Andrade fait partie des journalistes appelés à désigner les dix joueurs les plus méritants de l’année : chaque position rapporte un nombre de points différent, qui contribue au classement final. Si les votes peuvent naturellement diverger, la sélection de Quiñones à la dixième place et les positions accordées à Luis Díaz et Willian Pacho ont suffi à lancer le débat. Le journaliste n’a, à ce stade, pas apporté d’explication publique à la suppression de sa publication.