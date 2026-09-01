La réponse cash de Lamine Yamal au transfert avorté de Julian Alvarez au Barça

Cette fois, c’est bel et bien terminé. Le mercato n’a pas encore officiellement fermé ses portes en Espagne, mais Julian Alvarez va bien rempiler (contre son gré) pour une saison supplémentaire à l’Atlético de Madrid. Retenu par les Colchoneros en dépit de l’intérêt du FC Barcelone, l’Argentin va devoir regagner le coeur des fans rojiblancos.

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💥 Lamine Yamal, contundente cuando es preguntado por Julián Álvarez



✅ "Ahora mismo estamos muy bien"



🥅❌ "Se está viendo que gol no nos está faltando"



🦾 "Es un gran jugador pero estoy contento con la plantilla que tenemos"



📹 @JaviGomezCope



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/d9KFxiYIRd — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 1, 2026

De son côté, Lamine Yamal a été interrogé sur ce dossier. Et le numéro 10 des Culés n’est pas inquiet. « En ce moment, nous sommes très bien. On voit bien que les buts ne nous manquent pas. Bien sûr, c’est un grand joueur, mais je suis très content de l’effectif que nous avons », a déclaré le crack blaugrana. Avec 12 buts inscrits en 3 matches de Liga, difficile de donner tort à Lamine Yamal.