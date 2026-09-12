Tottenham : malgré plus de 500 M€ dépensés, toujours 0 but inscrit en Premier League

Tottenham continue de sombrer en ce début de saison. Accrochés par Everton à domicile (0-0) ce samedi, les Spurs n’ont toujours pas remporté le moindre match après quatre journées de Premier League. Surtout, le club londonien n’a inscrit aucun but depuis le début du championnat, une première dans son histoire à ce stade de la compétition. Malgré plusieurs occasions, les hommes de Roberto De Zerbi restent désespérément muets dans le dernier tiers et pointent à une inquiétante 17e place.

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Ce triste record intervient au terme d’un mercato estival particulièrement dépensier, Tottenham ayant investi plus de 500 millions d’euros pour renforcer son effectif. Pourtant, la formation de De Zerbi affiche déjà deux défaites et deux matches nuls, sans la moindre réalisation au compteur. Après quatre journées, l’attaque reste totalement bloquée et le technicien italien va rapidement devoir trouver des solutions pour éviter que ce début de saison ne se transforme en véritable crise.