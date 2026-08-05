Le vestiaire d’Arsenal prépare la venue de Vinicius Jr

On ne sait toujours pas ce que fera Vinicius Jr dans les prochaines semaines. Son bras de fer au Real Madrid pour prolonger son contrat assorti à une grosse augmentation ne fonctionne pas pour le moment. Le club espagnol campe sur ses positions et n’augmentera pas son offre. C’est à prendre ou à laisser, en sachant qu’Arsenal est prêt à bondir sur l’occasion.

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Un départ est envisagé au point que le vestiaire du champion d’Angleterre commence à y croire. D’après AS, les joueurs posent de plus en plus de questions au sujet du Brésilien. «Ils acceptent déjà l’idée comme une hypothèse plus que probable» écrit le média. Andrea Berta, le directeur sportif, est lui aussi optimiste dans ce dossier car de plus en plus de feux sont au vert.