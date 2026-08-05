Menu Rechercher
Commenter 8

Le vestiaire d’Arsenal prépare la venue de Vinicius Jr

Par Maxime Barbaud
1 min.
Vinícius Júnior @Maxppp

On ne sait toujours pas ce que fera Vinicius Jr dans les prochaines semaines. Son bras de fer au Real Madrid pour prolonger son contrat assorti à une grosse augmentation ne fonctionne pas pour le moment. Le club espagnol campe sur ses positions et n’augmentera pas son offre. C’est à prendre ou à laisser, en sachant qu’Arsenal est prêt à bondir sur l’occasion.

La suite après cette publicité

Un départ est envisagé au point que le vestiaire du champion d’Angleterre commence à y croire. D’après AS, les joueurs posent de plus en plus de questions au sujet du Brésilien. «Ils acceptent déjà l’idée comme une hypothèse plus que probable» écrit le média. Andrea Berta, le directeur sportif, est lui aussi optimiste dans ce dossier car de plus en plus de feux sont au vert.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Real Madrid
Arsenal
Vinícius Júnior

En savoir plus sur

Real Madrid Logo Real Madrid CF
Arsenal Logo Arsenal FC
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier